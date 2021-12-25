Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram известная украинская актриса кино и театра 55-летняя Ольга Сумская поделилась новой фотографией со своим мужем 58-летним актером и телеведущим Виталием Борисюком.
Так, Сумская надела длинное серебристое платье, а Борисюк был в белой рубашке и в костюме с интересным принтом.
Ольга Сумская обняла мужа, а он ее,д и поздравила поклонников с Рождеством, которое католики празднуют 25 декабря.
"С Катольцким Рождеством, друзья! Поздравляем всех, кто празднует сегодня! Мира нам всем, взаимопонимания! ✋🏻🙏🏻❤️ ", - написала народная артистка Украины.
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В комментариях поклонники артистов поблагодарили за поздравления.
"Спасибо! Крепкого здоровья Вам и счастья!💖🌺🌺🌺😘😘😘🎄⛄🙏", "Роскошные😍😍😍 Доброго вам Рождества и прекрасных новогодних праздников🎄🎄🎄✨✨✨", "И вас поздравляю!Вы очень красивая пара!Счастья и любви Вам!", "Шикарные 👏👏👏 А Ольга просто богиня 🔥🔥🔥 ", "Шикарная женщина с таким изысканным мужчиной 🔥🔥 Вы прекрасны!❤️", "Спасибо, Оля! Взаимно!❤️❤️", "Какая красивая пара!! И такие счастливые лица 😍😍 Вас тоже с праздником, всего наилучшего от всей души желаю вам!!!! 🙏🏻🙏🏻", "Красавчики наши!!! 🤗", - написали в Сети.
Ранее Politeka писала, что Сумская решила показать, как выглядела 30 лет назад до брака с Борисюком: "Дама без камелий".
Напомним, что Никитюк, Остапчук и другие отреагировали на награждение Сумской и Борисюка: "Есть чудеса в мире".
А еще Politeka сообщала, что 55-летняя Сумская в маленьком боди и ботфортах доказала, что не хуже молодых актрис: кадры.