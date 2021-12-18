Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая прославилась после роли Роксоланы, встретилась с известным режиссером и сценаристом и заинтриговала поклонников.

Как пишет Politeka.net, 55 летняя украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая недавно снялась в комедии "Любовь и блогеры", записала несколько сторис в своем Instagram вместе с известным сценаристом, режиссером и автором телевизионных проектов Ильей Ноябревым.

Сумская заинтриговала поклонников заявлением о новом проекте.

"Какая вдохновенная, творческая встреча, Илья Яковлевич. Будет что-то интересное к Новому году", - сказала актриса.

Илья Ноябрев заявил, что они готовят новый проект, который непременно понравится всем зрителям.

"Я даже боюсь предварять тот восторг, те о*газмы зрительские, которые вы почувствуете, посмотрев то, что мы затеяли", - сказал Илья Ноябрев.

"Нам вдохновения и успеха. До встречи на театральной сцене", - заинтриговала Ольга Сумская.

Напомним, что недавно в своем Instagram 55-летняя Сумская показала, как она выглядела в 19 лет. Ольга рассказала, что тогда чаще всего хорошие роли получали московские и прибалтийские актрисы, но она не сдавалась, поэтому и добилась успеха.

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