Как пишет Politeka.net, 55 летняя украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая недавно снялась в комедии "Любовь и блогеры", записала несколько сторис в своем Instagram вместе с известным сценаристом, режиссером и автором телевизионных проектов Ильей Ноябревым.
Сумская заинтриговала поклонников заявлением о новом проекте.
"Какая вдохновенная, творческая встреча, Илья Яковлевич. Будет что-то интересное к Новому году", - сказала актриса.
Илья Ноябрев заявил, что они готовят новый проект, который непременно понравится всем зрителям.
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"Я даже боюсь предварять тот восторг, те о*газмы зрительские, которые вы почувствуете, посмотрев то, что мы затеяли", - сказал Илья Ноябрев.
"Нам вдохновения и успеха. До встречи на театральной сцене", - заинтриговала Ольга Сумская.
Напомним, что недавно в своем Instagram 55-летняя Сумская показала, как она выглядела в 19 лет. Ольга рассказала, что тогда чаще всего хорошие роли получали московские и прибалтийские актрисы, но она не сдавалась, поэтому и добилась успеха.
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Напомним, что 55-летняя Ольга Сумская в красном платье доказала, что не хуже молодых актрис: фото.
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