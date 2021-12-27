Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной украинской актрисой, которая получила звания Заслуженного и Народного артиста Украины. Звезда в этом году отпраздновала с мужем Виталием Борисюком серебряную свадьбу. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Сумская появилась в красном пиджаке и с сумкой. Звезда сидела в кресле, улыбаясь на камеру.

"На премьере мюзикла вместе с Виталием Борисюком "Новая Снежная королева", - написала Ольга.

На втором фото звезда уже была со своим мужем Виталием Борисюком.

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Фанаты, включая Виталия Козловского и Дмитрия Дикусара, поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Наши любимые", "Такая красивая пара", "Девушка, Вы потрясающе великолепны!!!", "Красивая, элегантная, как всегда, и яркая!", "Королева на троне", "Самая великолепная, яркая Звёздочка нашей планеты!".

Напомним, 55-летняя Сумская в объятиях Виталия Борисюка произвела фурор в сети

А еще Politeka сообщала, что Сумская прижалась к известному режиссеру и заинтриговала заявлением

Также Politeka писала, что Ольга Сумская впервые засветилась на публике после кардинальной смены внешности