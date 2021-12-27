Співачка, переможниця шоу "Танці з зірками", Санта Дімопулос, розповіла про свої невдачі в аеропорту, вона навіть запізнилася на літак через затримку рейсу.

Санта Дімопулос багато подорожує світом, і іноді не обходиться без казусів, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка розповіла, що опинилася у Варшаві.

"У нас, як завжди, пригоди, але цього разу не дуже хороші, на жаль. Я хочу всім порадити - ніколи не летіти польськими авіалініями", - розповіла співачка.

За словами Санти Дімопулос, був затриманий рейс, і вони прилетіли до Варшави на дві години пізніше, ніж планували, і в результаті пропустили свій рейс на Київ. Також трапилися й інші неприємності:

"Нас так перевіряли, і я відчула себе, ніби я в концтаборі, кричали, не пускали дітей, створювали стовпотворіння, у нас тут творився якийсь неймовірний жах".

До всього іншого виявилося, що сім'ї зірки нічого їсти.

"Дитина моя голодна, ресторанів немає, кафешок теж нормальних немає - ось, і нам тут сидіти ще сім годин", - поділилася артистка.

Санта Дімопулос зазначила, що в бізнес лаунжі тільки сухий салат і обвітрені солодощі.

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