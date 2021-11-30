На 42-м году жизни не стало известного модельера Вирджила Абло. Он работал над развитием двух брендов — основанного им в 2013 году Off-White и Louis Vuitton.
Для многих Вирджил Абло стал вдохновителем, примером, как можно достичь успеха. Знаменитости не исключение. Известие о смерти великого дизайнера стало громом среди ясного неба. Украинская ведущая Ольга Фреймут, модельер Андре Тан, певица Санта Димопулос, российские артисты Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и многие другие оплакивают легенду моды у себя в соцсетях, передает Politeka.net.
Фреймут процитировала Вирджила Абло в "сториз".
"Архитекторы решают проблему структурно, и такая логика идет всем культурным аспектам. В первую очередь, я спросил себя, в чем состоит мой фирменный стиль, моя ДНК? Вашим домашним заданием будет вспомнить детство, что вас когда-то беспокоило, что вам нравилось - словом, вернуться в те времена, когда вы не знали так много. Именно там и надо искать свое ДНК", - - из его выступления перед студентами Гарварда. "Царство Небесное", - добавила ведущая.
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Трогательно попрощался с модельером Киркоров. Артист отметил, что Абло будто "сканировал его и выдавал идеи и креатив, от которых перехватывало дух".
"Ушла целая эпоха <...> Сегодня мне больно и горько", - признался Филипп.
Отметим, Вирджил Абло скончался после двухлетней борьбы с раком - сердечной ангиосаркомой. Несмотря на тяжелое заболевание и постоянное лечение, он до последнего не переставал творить.
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