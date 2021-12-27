Певица, победительница шоу "Танці з зірками", Санта Димопулос, рассказала о своих неудачах в аэропорту, она даже опоздала на самолет из-за задержки рейса.

Санта Димопулос много путешествует по миру, и иногда не обходится без казусов, сообщает Politeka.net. В этот раз звезда рассказала, что оказалась в Варшаве.

"У нас, как всегда, приключения, но в этот раз не очень хорошие, к сожалению. Я хочу всем посоветовать - никогда не лететь польскими авиалиниями", - рассказала певица.

По словам Санты Димопулос, был задержан рейс, и они прилетели в Варшаву на два часа позже, чем планировали, и в результате пропустили свой рейс на Киев. Также случились и другие неприятности:

"Нас так проверяли, и я почувствовала себя, будто я в концлагерь, кричали, не пускали детей, создавали столпотворение, у нас тут творился какой-то невероятный ужас".

Ко всему прочему оказалось, что семье звезды нечего есть.

"Ребенок мой голодный, ресторанов нет, кафешек тоже нормальных нет - вот, и нам здесь сидеть еще семь часов", - поделилась артистка.

Санта Димопулос отметила, что в Бизнес лаунже только сухой салат и обветренные сладости.

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