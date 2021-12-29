Як передає Politeka.net, 52-річна Дженніфер Лопес є відомою американською актрисою і співачкою. Також вона двічі була номінована на кінопремію "Золотий глобус".
Так, цього разу на фан-сторінці співачки в Instagram опублікували нове фото. На кадрах показали повсякденний образ Дженніфер Лопез. На співачці светр з високим горлом бежевого кольору, рвані сині джинси та туфлі на високих підборах в колір светри.
"Любов це кежуал", - пишуть на фан-акаунті.
Користувачі мережі залишили безліч коментарів, де не оцінили образ співачки: "Дуже грубо", "Все, крім взуття", "Дженніфер, щось ти така обірвана, на тебе напали або що за чорт", "Без каблуків вона не виглядає сексуальною, тому що вона занадто низька, з короткими ногами, тому вона не може вийти на вулицю без каблуків".
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