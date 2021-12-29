Знаменитий український дизайнер Андре Тан показав, як розслабляється після суєти робочих буднів на відпочинку на райському курорті далеко від України.

Як пише Politeka.net, модельєр поділився яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Судячи з геотегу в постах, Тан полетів відпочивати від української зими в теплий Таїланд. Там він повністю занурився в атмосферу релаксу.

Зокрема, Тан показав, що провів день у спа. Також дизайнер поділився знімком своєї "подружки". Нею виявилася качка з ефектною розфарбуванням пір'я, яка прилягла відпочити в тіні.

Андре Тан показав українцям і красивий рожевий захід, який міг спостерігати зі свого готелю.

"Різниця з Україною 6 годин. Коли у вас ще повний день - у мене вже захід. Красиве-красиве рожеве небо", - похвалився модельєр.

Він поділився цілою серією знімків місцевої природи. На фото можна побачити море, пальми, зелень і ноги самого Андре, «медитуючого» на пляжі з коктейлем.

Модельєр також показав знімок, на якому позував на тлі великих кругляків на пляжі, одягнений у все чорне.

"Робінзон Крузо", - підписав кадр Тан.

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