Як пише Politeka.net, модельєр поділився яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Судячи з геотегу в постах, Тан полетів відпочивати від української зими в теплий Таїланд. Там він повністю занурився в атмосферу релаксу.
Зокрема, Тан показав, що провів день у спа. Також дизайнер поділився знімком своєї "подружки". Нею виявилася качка з ефектною розфарбуванням пір'я, яка прилягла відпочити в тіні.
Андре Тан показав українцям і красивий рожевий захід, який міг спостерігати зі свого готелю.
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"Різниця з Україною 6 годин. Коли у вас ще повний день - у мене вже захід. Красиве-красиве рожеве небо", - похвалився модельєр.
Він поділився цілою серією знімків місцевої природи. На фото можна побачити море, пальми, зелень і ноги самого Андре, «медитуючого» на пляжі з коктейлем.
Модельєр також показав знімок, на якому позував на тлі великих кругляків на пляжі, одягнений у все чорне.
"Робінзон Крузо", - підписав кадр Тан.
Нагадаємо, Андре Тан і Осадча одягли фігуристу Дашу Астаф'єву.
Як повідомляла Politeka, Андре Тан представив топ нових образів сезону, які стрункішою.
Також Politeka писала, що 39-річний Андре Тан з самого ранку опинився під крапельницею.