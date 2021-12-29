Как пишет Politeka.net, модельер поделился яркими кадрами на своей странице в Инстаграм. Судя по геотегу в постах, Тан улетел отдыхать от украинской зимы в теплый Таиланд. Там он полностью погрузился в атмосферу релакса.
В частности, Тан показал, что провел день в спа. Также дизайнер поделился снимком своей «подружки». Ею оказалась утка с эффектной раскраской перьев, которая прилегла отдохнуть в тени.
Андре Тан показал украинцам и красивый розовый закат, который мог наблюдать из своего отеля.
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«Разница с Украиной 6 часов. Когда у вас еще полный день – у меня уже закат. Красивое-красивое розовое небо», - похвастался модельер.
Он поделился целой серией снимков местной природы. На фото можно увидеть море, пальмы, зелень и ноги самого Андре, «медитирующего» на пляже с коктейлем.
Модельер также показал снимок, на котором позировал на фоне больших булыжников на пляже, одетый во все черное.
«Робинзон Крузо», - подписал кадр Тан.
Напомним, Андре Тан и Осадчая приодели фигуристую Дашу Астафьеву.
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