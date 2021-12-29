Як пише Politeka.net, напередодні Нового року Даша остаточно перебралася до столиці, чим не забула похвалитися в своєму Instagram.
Спочатку Євтух опублікувала кадри в сторіз, на яких підписувала якісь папери.
"Найважливіший підпис у моєму житті", - написала блогерка.
А вже на наступному відео вона радісно потрясала ключами від квартири.
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"А Ну дивіться, дивіться, що у мене з'явилося! Ключики свої! Та ти шо! Я так довго цього чекала!", - не стримала радості Євтух.
Вона влаштувала передплатникам "румтур" по своїй квартирі, показавши, як вона виглядає.
Пізніше блогерка також опублікувала окремий пост зі своїм фото з ключами.
"Найкращий подарунок на Новий Рік!", - підписала фото Даша.
Однак, незважаючи на бурхливі захоплення дівчини, уважні Передплатники помітили, що в своїх сторіз вона підписує договір не про покупку, а про оренду квартири.
"Вітаю що зняла квартиру", "Ото всьо село там офігіло", "Купила або оренда???? Сказала А, говори І Б. а то фото ключів і все", "вітаю!!!! велика молодець, сподіваюся вже киянка?", "Якщо зняли, яку хотіли-вітаю якщо купили, то вітаю в 100 разів більше", "дивіться уважно сторіз) на столі присутній договір оренди", - пишуть люди.
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