Зірка шоу "Майстер Шеф" і відома Tik Tok-блогерка Даша Євтух отримали ключі від київської квартири, викликавши бурхливу реакцію в мережі своїми постами.

Як пише Politeka.net, напередодні Нового року Даша остаточно перебралася до столиці, чим не забула похвалитися в своєму Instagram.

Спочатку Євтух опублікувала кадри в сторіз, на яких підписувала якісь папери.

"Найважливіший підпис у моєму житті", - написала блогерка.

А вже на наступному відео вона радісно потрясала ключами від квартири.

"А Ну дивіться, дивіться, що у мене з'явилося! Ключики свої! Та ти шо! Я так довго цього чекала!", - не стримала радості Євтух.

Вона влаштувала передплатникам "румтур" по своїй квартирі, показавши, як вона виглядає.

Пізніше блогерка також опублікувала окремий пост зі своїм фото з ключами.

"Найкращий подарунок на Новий Рік!", - підписала фото Даша.

Однак, незважаючи на бурхливі захоплення дівчини, уважні Передплатники помітили, що в своїх сторіз вона підписує договір не про покупку, а про оренду квартири.

"Вітаю що зняла квартиру", "Ото всьо село там офігіло", "Купила або оренда???? Сказала А, говори І Б. а то фото ключів і все", "вітаю!!!! велика молодець, сподіваюся вже киянка?", "Якщо зняли, яку хотіли-вітаю якщо купили, то вітаю в 100 разів більше", "дивіться уважно сторіз) на столі присутній договір оренди", - пишуть люди.

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