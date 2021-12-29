Звезда шоу «Мастер Шеф» и известная Tik Tok-блогерша Даша Евтух получили ключи от киевской квартиры, вызвав бурную реакцию в Сети своими постами.

Как пишет Politeka.net, в преддверии Нового года Даша окончательно перебралась в столицу, чем не преминула похвастаться в своем Инстаграм.

Сначала Евтух опубликовала кадры в Сториз, на которых подписывала некие бумаги.

«Самая важная подпись в моей жизни», - написала блогерша.

А уже на следующем видео она радостно потрясала ключами от квартиры.

«А ну смотрите, смотрите, что у меня появилось! Ключики свои! Та ты шо! Я так долго этого ждала!», - не сдержала радости Евтух.

Она устроила подписчикам «румтур» по своей квартире, показав, как она выглядит.

Позже блогерша также опубликовала отдельный пост со своим фото с ключами.

«Лучший подарок на Новый год!», - подписала фото Даша.

Однако, несмотря на бурные восторги девушки, внимательные подписчики заметили, что в своих сториз она подписывает договор не о покупке, а об аренде квартиры.

«Поздравляю что сняла квартиру», «Ото всьо село там офігіло», «Купила или аренда???? Сказала А, говори и Б. А то фото ключей и всё», «Поздравляю!!!! большая молодец, надеюсь уже киевлянка?», «Если сняли, какую хотели - поздравляю если купили, то поздравляю в 100 раз больше», «Смотрите внимательно сториз) на столе присутствует договор аренды», - пишут люди.

Напомним, звезда "Мастер Шеф" и Tik Tok Евтух сразила мужчин глубиной выреза.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф"-11 Евтух решила стать новой "Холостячкой" после Огневич и Мишиной.

Также Politeka писала, что вылет звезды TikTok из "Мастер Шеф" рассорил украинцев.