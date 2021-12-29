Как пишет Politeka.net, в преддверии Нового года Даша окончательно перебралась в столицу, чем не преминула похвастаться в своем Инстаграм.
Сначала Евтух опубликовала кадры в Сториз, на которых подписывала некие бумаги.
«Самая важная подпись в моей жизни», - написала блогерша.
А уже на следующем видео она радостно потрясала ключами от квартиры.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак признался, от кого у него горят глаза: "Нет ничего лучше..."
Захват банка с угрозой взрыва: улицы оцеплены полицией, озвучены требования
19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина засняли с коляской: "Папочка самый крутой"
Бросивший Огневич Андрей Задворный показал, с кем теперь проводит вечера: "Кайфуем вместе"
«А ну смотрите, смотрите, что у меня появилось! Ключики свои! Та ты шо! Я так долго этого ждала!», - не сдержала радости Евтух.
Она устроила подписчикам «румтур» по своей квартире, показав, как она выглядит.
Позже блогерша также опубликовала отдельный пост со своим фото с ключами.
«Лучший подарок на Новый год!», - подписала фото Даша.
Однако, несмотря на бурные восторги девушки, внимательные подписчики заметили, что в своих сториз она подписывает договор не о покупке, а об аренде квартиры.
«Поздравляю что сняла квартиру», «Ото всьо село там офігіло», «Купила или аренда???? Сказала А, говори и Б. А то фото ключей и всё», «Поздравляю!!!! большая молодец, надеюсь уже киевлянка?», «Если сняли, какую хотели - поздравляю если купили, то поздравляю в 100 раз больше», «Смотрите внимательно сториз) на столе присутствует договор аренды», - пишут люди.
Напомним, звезда "Мастер Шеф" и Tik Tok Евтух сразила мужчин глубиной выреза.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф"-11 Евтух решила стать новой "Холостячкой" после Огневич и Мишиной.
Также Politeka писала, что вылет звезды TikTok из "Мастер Шеф" рассорил украинцев.