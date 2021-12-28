Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка повернулася додому після зйомок у романтичній комедії на свята, вразила новими кадрами.

Як пише Politeka.net, відома на весь світ виконавиця 52-річна Лопес останнім часом стала показувати різні моменти з життя, так як знаходиться на довгоочікуваному відпочинку разом з дітьми вдома. Зараз вона вирішила показати цілу добірку кадрів, відзнятих за час її роботи над фільмом.

На нових кадрах можна помітити, як проходили зйомки комедії, де Лопес зіграла головну роль. Для цього їй не довелося відмовлятися від музики, разом з Малумою вона також виконала кілька композицій спеціально в рамках сюжету фільму. У ролику видно, що у Лопес є багато різних сторін характеру і вона звикла до камер навіть коли просто ходить по майданчику.

"Яка благородна; навіть в халаті буде витончена; ааа я так пишаюся тобою !!! ily принцеса ♥ ️✨; і чому ще незаміжня?; Не можу дочекатися, поки вийде фільм ❤️; Моя королева; я люблю тебе❤️; чудово; Люблю тебе❤; ти така красива ❤️; така красива Дитинко; я так сильно тебе люблю!!! 🫂 ❤ ️ 🩹 ; Богиня " - пишуть в мережі.

Виконавиця завжди намагається довести, що виглядає досить добре в кожному з обраних нею костюмів або суконь. Нещодавно на інтерв'ю Дженніфер з'явилася в чорній сукні мінімальної довжини з рюшами і вирізами на талії і зоні декольте. Причому виконавиця навмисно вибрала наряд такого формату.

Справа в тому, що 52-річна Лопес як і раніше бажає довести, що виглядає не гірше інших і вона в хорошій формі, над якою працює досить багато і відразу з двома тренерами.

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