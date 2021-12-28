Півфіналіст шоу "Холостячка-1", гуморист Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, похвалився вечером з коханою дівчиною, з якою вже кілька років будує стосунки.

Андрій Рибак прийшов на шоу "Холостячка-1", намагаючись завоювати серце Ксенії Мішиної, повідомляє Politeka.net. Однак у підсумку красуня вибрала кращого друга гумориста - коміка Олександра Еллерта.

Після завершення зйомок Андрій Рибак повернувся до своєї дівчини Аліни, яка його пробачила, і вони вже кілька років разом.

У новому пості колишній учасник шоу похвалився ніжностями з коханою. Красуня позувала в чорній сукні з вирізом на спині, Андрій Рибак її обійняв і посміхнувся.

"За всіма цими новорічними клопотами зовсім забуваєш, що немає нічого кращого, ніж провести вечір з тим, від кого у тебе горять очі!😍 ",- написав гуморист.

За годину публікація зібрала по 7000 лайків і багато коментарів.

"Красива пара😍 🔥", "келихи класні))", "красиві🔥 😍", "Ех, не просто все ж кинути пити, то вдова клюко, то Бейліс, то мартіні. Хоча це напої, в основному, в компанії з дівчатами", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Ксенія Мішина і Олександр Еллерт розлучилися через кілька місяців відносин.

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