Андрій Рибак прийшов на шоу "Холостячка-1", намагаючись завоювати серце Ксенії Мішиної, повідомляє Politeka.net. Однак у підсумку красуня вибрала кращого друга гумориста - коміка Олександра Еллерта.
Після завершення зйомок Андрій Рибак повернувся до своєї дівчини Аліни, яка його пробачила, і вони вже кілька років разом.
У новому пості колишній учасник шоу похвалився ніжностями з коханою. Красуня позувала в чорній сукні з вирізом на спині, Андрій Рибак її обійняв і посміхнувся.
"За всіма цими новорічними клопотами зовсім забуваєш, що немає нічого кращого, ніж провести вечір з тим, від кого у тебе горять очі!😍 ",- написав гуморист.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Репяхова після бурхливої сварки з Віктором Павликом купила подарунок його 81-річній мамі: "Подивіться..."
Обірвалося життя зірки радянських фільмів, колеги горюють: "Непоправна втрата для всіх нас"
Горбунов натякнув на майбутнє поповнення і показав фото з Осадчою: «По очах уже видно, що...»
Мішина на домашніх кадрах приголомшила видом з розпущеним волоссям: "Один з моїх секретів..."
За годину публікація зібрала по 7000 лайків і багато коментарів.
"Красива пара😍 🔥", "келихи класні))", "красиві🔥 😍", "Ех, не просто все ж кинути пити, то вдова клюко, то Бейліс, то мартіні. Хоча це напої, в основному, в компанії з дівчатами", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Ксенія Мішина і Олександр Еллерт розлучилися через кілька місяців відносин.
Нагадаємо, Андрій Рибак підкоригував зовнішність слідом за Еллертом і показав" нового " себе
Як повідомляла Politeka, екс-учасник "Холостячки" Рибак показав свій рік в одному кумедному відео
Також Politeka писала, екс-учасник "Холостячки" Рибак з другом розсмішили українців, відео