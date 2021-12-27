Как сообщает Politeka.net, известный юморист, участник "Лиги Смеха" и претендент на сердце "Холостячки" Ксении Мишиной Андрей Рыбак часто радует свою аудиторию забавным контентом в Instagram.
Так, в этот раз звездный красавчик, который после "Холостячки" нашел свою любовь – девушку Алину, поделился в сети забавным роликом, в котором собрал самые яркие моменты уходящего года.
Так, судя по кадрам, 2021 год для Рыбака был очень насыщенным и веселым. Он занимался боксом, много тусовался на вечеринках, купался в бассейне и проводил время с возлюбленной. Также стоит отметить, что на кадрах много раз видно соперника по "Холостячке" Александра Эллерта, в которым Андрей подружился после участия в шоу.
"А как ваш прошел?", - подписал видеоролик в сети Андрей Рыбак.
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Напомним, Друг Эллерта и экс-кавалер Мишиной слился в нежном поцелуе с красивой брюнеткой на яхте: фото.
Как сообщала Politeka, Экс-участник "Холостячки" Рыбак насмешил неловким видео со своей девушкой: "Чуть не спалился".
Также Politeka писала, что Экс-участник "Холостячки" Рыбак, одевшись не по погоде, рассмешил видом: кадры.