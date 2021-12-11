Радио-ведущий и бывший участник романтического проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак насмешил украинцев новым видео у себя в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным отечественным радио-ведущим. Звезда также принял участие в шоу "Холостячка" с победительницей "танців" и звездой "Крепостной" Ксенией Мишиной. Но выиграть в шоу не удалось, поэтому знаменитость вернулся к своей бывшей девушке. Теперь Андрей активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом видео Андрей подошел к другу, поблагодарит его за то, что тот подвез, а потом ушел со словами "Увидимся". После этого Рыбак появился на мониторе, куда была выведена камера машины.
"Вот и увиделись", - было подписано видео.
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Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:
"Ну умора, теперь буду вспоминать это как только назад сдавать буду,не дай Бог так кого-то увидеть", "Господи, как такое в голову приходит".
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