Полуфиналист шоу "Холостячка-1", юморист Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, похвастался вечером с любимой девушкой, с которой уже несколько лет строит отношения.

Андрей Рыбак пришел на шоу "Холостячка-1", пытаясь завоевать сердце Ксении Мишиной, сообщает Politeka.net. Однако в итоге красотка выбрала лучшего друга юмориста - комика Александра Эллерта.

После завершения съемок Андрей Рыбак вернулся к своей девушке Алине, которая его простила, и они уже несколько лет вместе.

В новом посте бывший участник шоу похвастался нежностями с возлюбленной. Красотка позировала в черном платье с вырезом на спине, Андрей Рыбак ее обнял и улыбнулся.

"За всеми этими новогодними хлопотами совсем забываешь, что нет ничего лучше, чем провести вечер с тем, от кого у тебя горят глаза!😍", - написал юморист.

За час публикация собрала пояти 7000 лайков и много комментариев.

"Красивая пара 😍🔥", "Бокалы классные))", "Красивые 🔥😍", "Эх, не просто все же бросить пить, то вдова Клюко, то Бейлис, то Мартини. Хотя это напитки, в основном, в компании с девушками", - написали пользователи Сети.

Отметим, Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались спустя несколько месяцев отношений.

Напомним, Андрей Рыбак подкорректировал внешность вслед за Эллертом и показал "нового" себя

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