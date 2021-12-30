Як передає Politeka.net, в мережі нерідко обговорюють оригінальні копії нарядів маленької дівчинки Стефані. Поки її ровесниці мріють про сукні принцес, юна модниця продовжує перевтілюватися в знаменитостей.
В Instagram знову з'явилася серія нарядів, які стали копіями зіркових образів. Своє сходження до слави Стефані Чаглар почала ще в трирічному віці, а тепер навіть стала знаменитою.
Завдяки старанності мами Алі-31-річної жінки, яка навіть почала використовувати фрукти, квіти і овочі, щоб створювати дивовижні 'сукні' для своєї дочки. Одного разу Аля натрапила на фотографію співачки Ріанни в блакитній сукні і вирішила повторити модний образ, власними руками приховавши подібне плаття з підручних матеріалів.
Добірка нових образів викликала суперечки в мережі, особливо копії нарядів Лопес, Леді Гаги і Белли Хадід:
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"Для вашого повсякденного стилю, натхнення, розваг; так мило !!; Amei esse primeiro look, tbm quero❤; а чи не рано!!!! 🔥 ; Вона приголомшлива !! Але якось занадто; так красиво, але занадто рано; але чому, навіщо ви це робите😂 😂; занадто мило для слів; майбутній дизайнер🔥 🔥; майбутня богиня подіуму; новий тренд на одягання немовлят; це саме те, що ми замовляємо і що отримуємо. Прикріпіть його💯; як мило їй це подобається !!! 😊».
Раніше на фан-сторінці співачки в Instagram опублікували нове фото. На кадрах показали повсякденний образ Дженніфер Лопес. На співачці светр з високим горлом бежевого кольору, рвані сині джинси і туфлі на високих підборах в колір светри.
"Любов це кежуал",-пишуть на фан-акаунті.
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