Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка прославилася своїми відвертими фотозйомками, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережі напрочуд скромні кадри і розповіла про свій візит до Львова.

На нових фотографіях Даша відображена в готельному номері улюбленого готелю. Перед камерою вона з'явилася в широких світлих брюках і темній картатій сорочці. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Астаф'єва написала: "Як завжди, Львів дарує найкращі спогади. Дякую за таку теплу і незабутню зустріч. Вже така звична турбота і професіоналізм не дає навіть з'явитися думці, що можливо зупиніться де-небудь в іншому місці. Я буду чекати! Па па". Шанувальники тут же почали коментувати фото Даші: "Красива", "Дуже мило", "Яка красива", "Так, Львів залишив про себе спогади", "Розумниця", "Красуня".

Нагадаємо, Суди зруйнували відносини Даші Астаф'євої з нареченим, весілля не буде: "Це дуже складно...".

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