Санта Дімопулос, яка багато подорожує по світу, хвалиться фігурою після тренувань і розповідає про життя, нерідко також показує різні подарунки. Відомо, що зірка не показує свого чоловіка в мережі, проте любить хвастатсья тим, як він її балує, повідомляє Politeka.net.

Цього разу за словами самої Дімопулос, чоловік вирішив подарувати різні речі їй і дітям трохи раніше. Санта помічає, що випросила все заздалегідь.

"Починаємо святкувати! Готова створити марафон " як вивудити подарунки раніше свята!"- пише вона під кадрами. Як можна помітити, Санте дуже подобається Шанель, тому нова сумочка відразу припала їй до душі.

Причому варто відзначити, що ціна за сумку Шанель в Україні в середньому стартує від 57 тисяч гривень і вище.

Раніше зірка розповіла, що опинилася у Варшаві.

"У нас, як завжди, пригоди, але цього разу не дуже хороші, на жаль. Я хочу всім порадити-ніколи не летіти польськими авіалініями", - розповіла співачка.

За словами Санти Дімопулос, був затриманий рейс, і вони прилетіли до Варшави на дві години пізніше, ніж планували, і в результаті пропустили свій рейс на Київ. Також трапилися й інші неприємності:

"Нас так перевіряли, і я відчула себе, ніби я в концтабір, кричали, не пускали дітей, створювали стовпотворіння, у нас тут творився якийсь неймовірний жах".

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