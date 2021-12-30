Санта Димопулос, которая много путешествует по миру, хвастается фигурой после тренировок и рассказывает о жизни, нередко также показывает разные подарки. Известно, что звезда не показывает своего супруга в сети, однако любит хвастатсья тем, как он ее балует, сообщает Politeka.net.

В этот раз по словам самой Димопулос, мужчина решил подарить разные вещи ей и детям немного раньше. Санта подмечает, что выпросила все заранее.

«Начинаем праздновать! Готова создать марафон «Как выудить подарки раньше праздника!» - пишет она под кадрами. Как можно заметить, Санте очень нравится Шанель, поэтому новая сумочка сразу пришлась ей по душе.

Причем стоит отметить, что цена за сумку Шанель в Украине в среднем стартует от 57 тысяч гривен и выше.

Ранее звезда рассказала, что оказалась в Варшаве.

"У нас, как всегда, приключения, но в этот раз не очень хорошие, к сожалению. Я хочу всем посоветовать - никогда не лететь польскими авиалиниями", - рассказала певица.

По словам Санты Димопулос, был задержан рейс, и они прилетели в Варшаву на два часа позже, чем планировали, и в результате пропустили свой рейс на Киев. Также случились и другие неприятности:

"Нас так проверяли, и я почувствовала себя, будто я в концлагерь, кричали, не пускали детей, создавали столпотворение, у нас тут творился какой-то невероятный ужас".

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