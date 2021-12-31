Анна Саліванчук є популярною українською виконавицею, яка відома ролями в серіалах "Свати", "Одного разу під Полтавою", "Пацики", та у фільмах "Свінгери", "Матч" та інших, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка вирішила розповісти, як виглядала в дитинстві на ранки і які ролі їй подобалося приміряти.
Як відомо, актриса виставляє в соціальні мережі багато різних відео, розповідає про життя, ділиться спогадами з минулого і любить повчати українців. Звичайне Саліванчук говорить про успіх і те, як домогтися гарного настрою.
Того разу перед настанням нового року артистка вирішила нагадати, як вона виглядала в ранньому дитинстві, ходила на ранки і які ролі їй подобалося приміряти на себе.
"Циганочка! А тут я лисичка-сестричка!» - писати Саліванчук.
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В одному з останніх постів зірка позувала з дітьми і мамою. У публікації актриса передала слова своєї бабусі про те, що кожна людина - це рішення чиєїсь проблеми, і зазначила, що це особливий дар.
"Дар, який дано тобі, може бути не потрібен всім, але він, безумовно, просто необхідний комусь-твоя посмішка, твоя любов, твоя сила", – написано в пості.
"Ось це цікаво як сказано! Ніколи не замислювалася, бабуся мудра!👏 ", "І цю мудрість, ти несеш ... кожен раз при зустрічі, залишається щось, якась фраза, яку я потім згадую ... дякую тобі і твоєму мудрому жіночому роду♥️","які ж ви красиві", - написали користувачі Мережі.
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