Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, в котором решила раскрыть одну житейскую мудрость.
Так, актриса обратила внимание на актуальную проблему: многие люди постоянно откладывают жизнь «на потом», забывая наслаждаться текущим моментом.
«Не откладывайте жизнь. Есть ли у Вас вещи на «особый случай»? Красивый сервиз, который достаёте максимум раз в год? Наряд, который ждёт своего звездного часа? Или может комплект сексуального белья, который пилится в шкафу и ждёт особого случая? А если этот «особый случай» так и нет наступит?», - поинтересовалась Саливанчук.
Она призвала поклонников не забывать, что таким образом жизнь может попросту «пройти мимо».
«Помните! Самый идеальный момент – сейчас! И нет, я не призываю жить одним днём. Я призываю наслаждаться каждым мгновением», - подчеркнула актриса.
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Она также поделилась романтичными снимками. На них Саливанчук позировала на фоне окна рядом с нежными цветами. Звезда была одета в джинсы, эффектную белую блузку, джинсовый корсет и красный берет. Образ Саливанчук получился женственным и очень чувственным.
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