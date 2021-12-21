Украинская актриса и жена продюсера студии «Квартал 95» Александра Божкова Анна Саливанчук обратилась к украинцам с важным наставлением.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, в котором решила раскрыть одну житейскую мудрость.

Так, актриса обратила внимание на актуальную проблему: многие люди постоянно откладывают жизнь «на потом», забывая наслаждаться текущим моментом.

«Не откладывайте жизнь. Есть ли у Вас вещи на «особый случай»? Красивый сервиз, который достаёте максимум раз в год? Наряд, который ждёт своего звездного часа? Или может комплект сексуального белья, который пилится в шкафу и ждёт особого случая? А если этот «особый случай» так и нет наступит?», - поинтересовалась Саливанчук.

Она призвала поклонников не забывать, что таким образом жизнь может попросту «пройти мимо».

«Помните! Самый идеальный момент – сейчас! И нет, я не призываю жить одним днём. Я призываю наслаждаться каждым мгновением», - подчеркнула актриса.

Она также поделилась романтичными снимками. На них Саливанчук позировала на фоне окна рядом с нежными цветами. Звезда была одета в джинсы, эффектную белую блузку, джинсовый корсет и красный берет. Образ Саливанчук получился женственным и очень чувственным.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" показала, как веселится в постели на праздники.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" рассказала украинцам, кто должен жить счастливо.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95", подчеркнув свои формы необычным нарядом, заговорила о бегстве.