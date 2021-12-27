Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук в этом году не раз меняла имидж, поэтому в сети много раз обращали внимание на это и писали комплименты актрисе за ее смелость. А недавно Саливанчук приняла участие в интригующей съемке, где предстала в одном полупрозрачном халате и обновленной прической.

«Важно полностью отдавать себя текущему моменту и не ждать, пока наступит следующий. Как? Несколько раз в день остановитесь, глубоко вдохните и скажите себе, что все отлично. В тот момент, когда вы готовите ужин, или покупаете продукты в магазине, или едете на работу, — остановитесь и в том самом мгновении, в котором вы есть, напомните своему сознанию, что вот прямо сейчас у меня все хорошо.

Время для счастья – сейчас. Место для счастья – здесь. Просто остановитесь, перестаньте искать. Всё, что вы искали, находится перед вами, стоит только протянуть руки и взять то, что предназначалось для вас с самого рождения» - пишет Саливанчук в сети.

Ранее актриса опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук показала, как выглядит вблизи. Стоит отметить, что актриса позирует на фото в платье белого цвета, которое приспустила, чтобы показать свои плечи. Под фото Анна Саливанчук дала совет, как принять себя.

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