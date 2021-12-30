Лідія Таран стала мамою в 2007 році, повідомляє Politeka.net. У той період зірка жила разом з телеведучим Андрієм Доманським. Через п'ять років відносин, пара розлучилася.

Зараз дочці телеведучих, Василині, вже 14 років. У новому Instagram-пості Лідія Таран вирішила показати, як виросла дівчинка, опублікувавши фото, зроблені в один період часу, але в різні роки.

"Старі фотографії.. Іноді тільки по ним і помічаєш, як стрімко летить час 😀 😱 знайшла цю фотографію, зроблену 4 роки тому, омайгад! (інша в каруселі) ніби вчора! і спробувала відтворити її з тими ж учасниками 😛 але і коси у Васі вже не ті, що були в 10 років, і ми начебто.. збільшилися 😀 напевно, це добре? А ви пробували знову повторити старі фотки? Вдавалося повернути час, хоча б на кілька миттєвостей? 🧐", - написала телеведуча.

"Тільки по вас не видно, що роки пройшли. Чудово виглядаєте", " Ого, яка Вася доросла! не можу відвести погляду сама розумієш від чого))", " а ви за чотири як були гарні так і залишилися😮 👏 🙌❤️", - прокоментували користувачі Мережі.

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