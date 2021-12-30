Лидия Таран стала мамой в 2007 году, сообщает Politeka.net. В тот период звезда жила вместе с телеведущим Андреем Доманским. Спустя пять лет отношений, пара рассталась.

Сейчас дочери телеведущих, Василине, уже 14 лет. В новом Инстаграм-посте Лидия Таран решила показать, как выросла девочка, опубликовав фото, сделанные в один период времени, но в разные года.

"Старые фотографии.. Иногда только по ним и замечаешь, как стремительно летит время 😀😱 нашла эту фотографию, сделанную 4 года назад, омайгад! (другая в карусели) будто вчера! и попыталась воспроизвести ее с теми же участниками 😛 но и косы у Васи уже не те, что были в 10 лет, и мы вроде бы.. увеличились 😀 наверное, это хорошо? А вы пробовали снова повторить старые фотки? Удавалось вернуть время, хотя бы на несколько мгновений? 🧐", - написала телеведущая.

"Только по вам не видно, что годы прошли. Прекрасно выглядите", "Ого, какая Вася взрослая! не могу отвести взгляда сама понимаешь от чего))", "А вы за четыре как были хороши так и остались 😮👏🙌❤️", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, звезда "1+1" Лидия Таран показала свою единственную дочку от Доманского

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Таран показала, как закончилась ее поездка во Францию

Также Politeka писала, звезда 1+1 Лидия Таран смутила видом в повседневной жизни, дочь не оценила