Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Лидия Таран, которая работает в ТСН на телеканале "1+1", отправилась на Рождество во Францию. О своих приключениях в зимней стране телезвезда рассказала на странице в Instagram, а также поделилась милыми кадрами.

Оказалось, что во время путешествия за границу, Лидия решила покататься на велике со своими французскими друзьями. И это несмотря на мокрую погоду и холод. На кадрах, которые телеведущая выложила в сеть, можно увидеть, что она промокла, однако выглядит при этом весьма счастливой.

В подписи к фото Таран рассказала о том, что проехала на велосипеде 50 километров и сильно промокла.

"Ту ва биен! Сказали мне мои французские друзья – и мы поехали… Не знаю, как там бегают марафоны и все остальное. Но у меня легкое обморожение конечностей, абсолютное намокание всего и полное непонимание, как я дойду до самолета теперь. Куда ездили и как я выглядела после – смотрите в сторис. Встретимся в нормальном новогоднем Киеве", - написала ведущая.

Напомним, Звезда "1+1" Таран похвасталась незабываемым отдыхом за границей: "Каждый дом здесь…".

Как сообщала Politeka, Звезда "1+1" Таран устроила романтичную съемку и удивила заявлением: "Особенный день".

Также Politeka писала, что Звезда 1+1 Лидия Таран поделилась уникальным рецептом рождественского блюда: "Главный секрет…".