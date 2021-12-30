Українські зірки Дмитро Каднай і Ліда Лі в цьому році брали участь в шоу "Танці з зірками", і, мабуть, обидва вирішили продовжити роботу поза його рамками, повідомляє Politeka.net.
Кілька днів тому колектив Kadnay випустив спільний трек з Lida Lee. Нова пісня називається "MONSTER".
Співачка висловила величезне визнання за роботу з групою, і розповіла, що пісня розповідає про особистість, яка буває різною, і в ній є загадка.
У новому пості в своєму Instagram Дмитро Каднай вирішив показати бекстейдж зйомок на цю композицію.
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"MONSTER backstage
Частина друга
Вертикальна)
Enjoy
І до речі ... завтра ж Новий рік )))
Twenty twenty too 🤣", - написав артист.
За півгодини публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
"Монстр-любов 😈❤️", "😈❤️🔥❤️🔥", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, на сторінку Дмитра Кадная підписані 66,4 тисячі шанувальників. У своєму Instagram артист розповідає про найважливіші творчі моменти для колективу, і про багато іншого.
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