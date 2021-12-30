Відомий співак Дмитро Каднай (KADNAY) показав, що відбувалося за кадром в компанії зі своєю командою, і з колишньою підопічною Монатіка, Лідою Лі.

Українські зірки Дмитро Каднай і Ліда Лі в цьому році брали участь в шоу "Танці з зірками", і, мабуть, обидва вирішили продовжити роботу поза його рамками, повідомляє Politeka.net.

Кілька днів тому колектив Kadnay випустив спільний трек з Lida Lee. Нова пісня називається "MONSTER".

Співачка висловила величезне визнання за роботу з групою, і розповіла, що пісня розповідає про особистість, яка буває різною, і в ній є загадка.

У новому пості в своєму Instagram Дмитро Каднай вирішив показати бекстейдж зйомок на цю композицію.

"MONSTER backstage

Частина друга

Вертикальна)

Enjoy



І до речі ... завтра ж Новий рік )))

Twenty twenty too 🤣", - написав артист.

За півгодини публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Монстр-любов 😈❤️", "😈❤️🔥❤️🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, на сторінку Дмитра Кадная підписані 66,4 тисячі шанувальників. У своєму Instagram артист розповідає про найважливіші творчі моменти для колективу, і про багато іншого.

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