Известный украинский исполнитель Дмитрий Каднай, который стал одним из участников шоу "Танці з зірками", впечатлил ярким дуэтом с известной исполнительницей.

Как пишет Politeka.net, 32-летний украинский певец Дмитрий Каднай во время вечера премьер с Катей Осадчей впечатлил всех эффектным номером вместе с еще одной участницей «Танців з зірками», певицей Лидой Ли. Парочка записала совместную песню «Monster». На сцене они зажгли на полную, вызвав громкие аплодисменты.

У себя в Инстаграм Каднай опубликовал кадры, сделанные за кулисами концерта. Он показал, как они готовились к выступлению.

«Немного бэкстэйджа с премьеры нашей песни «Monster», - подписал фото артист.

В комментариях ему и Лиде Ли оставили массу комплиментов и отзывов.

«Дима куда готовишься?», «Какие вы классные», «Вы идеальные», «Это было невероятное выступление», «Ярко и незабываемо», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дима Каднай вышел из себя после вопроса о заработках на танцевальном шоу: "Это некорректно".

Как сообщала Politeka, Дима Каднай в штанах с бахромой покорил горячими танцами с Лидой Ли: "Лучше бы...".

Также Politeka писала, что Дима Каднай рассказал, почему на "Танцях з зірками" не мог поднять партнершу: "Так стыдно".