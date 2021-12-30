Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського виконавця і хітмейкера Дмитра Монатіка Ірина часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Дівчина багато подорожує, і цього разу похвалилася, що зустрічатиме Новий рік у Майамі, звідки показала спекотні кадри.

На нових знімках Ірина Монатік зображена лежачи на шезлонгу на пляжі в оточенні густої екзотичної зелені. Перед камерою вона з'явилася в стильному злитому купальнику без бретелей, який красиво підкреслив фігуру і довгі засмаглі ноги. Волосся красуні зібрані в недбалу зачіску, а на її обличчі забавні рожеві окуляри.

У підписі до публікації дружина Монатіка написала: "Мені так куди більше подобається підбивати підсумки року, на березі Атлантичного океану подякувати Всесвіту за такий повчальний рік, за здорових рідних, прекрасну команду, масу пригод, чудових бізнес партнерів. Щиро бажаю всім гідно завершити цей рік і куди більш продуктивно і щасливо провести наступний рік".

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