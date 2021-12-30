Как сообщает Politeka.net, жена известного украинского исполнителя и хитмейкера Дмитрия Монатика Ирина часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в соцсети Instagram. Девушка много путешествует, и в этот раз похвасталась, что будет встречать Новый год в Майами, откуда показала жаркие кадры.

На новых снимках Ирина Монатик запечатлена лежа на шезлонге на пляже в окружении густой экзотической зелени. Перед камерой она появилась в стильном слитном купальнике без бретелей, который красиво подчеркнул фигуру и длинные загорелые ноги. Волосы красотки собраны в небрежную прическу, а на ее лице забавные розовые очки.

В подпсии к публикации жена Монатика написала: "Мне так куда больше нравится подводить итоги года, на берегу Атлантического океана поблагодарить Вселенную за такой поучительный год, за здоровых родных, прекраснейшую команду, массу приключений, чудесных бизнес партнеров. Искренне желаю всем достойно завершить этот год и куда более продуктивно и счастливо провести следующий год".

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