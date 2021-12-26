Как пишет Politeka.net, Ирина и Дмитрий Монатик уже не один год вместе. Жена артиста всячески помогает звездному супругу в проектах, а также воспитывает двоих сыновей. Долгое время Дмитрий прятал детей и супругу от камер, но теперь Ирина активно ведет страничку в Инстаграм.

На новых фото Ирина показала, как прошел 2021 год. Жена Монатика показывала себя, детей, Дмитрия и их путешествия. Подборка получилась очень интересной и семейной.

"Уже так хочется встретить год 2022 ,год Тигра. Наш с Дмитрием Монатиком год. Настроены работать еще продуктивнее и результативнее,ещё с большей любовью и интересом к Жизни", - написала Ирина.

Фанаты поставили более тысячи лайков, включая Лесю Никитюк, и написали комментарии:

"Ирочка. Ты такая, красавица", "Прекрасны", "Вау, как всегда", "Все моменты, каждый кадр - в само сердечко, любимые., радостные , счастливые ! Сохраняйте ! Приумножайте ! Обнимаю", "Ирина, вы прекрасны", "В предвкушении", "Похожа на Синди Кроуфорд".

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