Як пише Politeka.net, Ірина Білик є популярною українською співачкою. У зірки є син Гліб від чоловіка-моделі Андрія Оверчука. Молодій людині вже зараз 22 роки. Також Білик була одружена з Асланом Ахмадовим, з яким, як заявила в квітні 2021 року, вирішила розлучитися. Відомо, що Аслан є російським продюсером, фотографом і художником. У пари залишився спільний син Табриз Ахмадов, який народився від сурогатної матері. Зараз хлопчикові шість років. На нових сторіс Білик вирішила показати малюка, поділившись з фанатами милими кадрами в сторіс Instagram.

На кадрах хлопчик з довгою стрижкою був у смугастій футболці. Грала музика, а хлопчик чимось був зайнятий, поки його знімала Ірина. В кінці сторіс дитина подивився в камеру, показавши свою зовнішність.



Після цього Ірина продемонструвала іграшку на ялинці зі своїм зображенням.

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