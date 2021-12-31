Настає час, коли щирі побажання рідним і друзям мають всі шанси втілитися в життя.

Зустріч Нового року традиційно є часом чарівництва, подарунків і поздоровлень. Для тих, хто в святковій метушні не встигає придумати побажання, редакція Politeka.net підготувала привітання з Новим роком 2022 в прозі, які подарують віру в те, що попереду дійсно щось чудове.

Вітаю з новим 2022 роком. Нехай під бій курантів і постріли хлопавок в твоє життя увірветься феєрверк радісних змін і щасливих подій, закрутить хоровод запаморочливих перспектив. Перший ковток шампанського нехай магічним чином зітре з пам'яті все погане, залишаючи місце тільки для добрих думок і сміливих ідей.

Вітаю з 2022-им! Нехай він принесе чудові вісті, розчинить всі печалі і примножить радості. Вірю, що попереду тебе чекає дуже багато успіхів, цікавих відкриттів! Нехай цей рік буде сповнений добра, подорожей, любові і достатку!

З новим 2022 роком! Нехай він буде, як Тигр, дуже сильним і крутим. Принесе в твоє життя запаморочливий успіх і втілення бажань. Буде щедрим у грошах і враженнях. А посмішки, радість і сміх назавжди оселяться в твоєму домі.

Вітаю! Нехай новий 2022 рік буде щасливим, позитивним та життєрадісним! Нехай він принесе в будинок удачу, зробить життя комфортним і подарує нових добрих друзів! Бажаю, щоб будь-які проблеми долалися легко, а серце наповнювалося любов'ю, радістю та благополуччям!

Нехай Тигр принесе запас чарівництва на цілий рік: щоб проблеми танули так само швидко, як сніжинки на долоні, неймовірні успіхи гриміли голосніше, ніж феєрверки, а ніс пощипував не тільки морозний вітер, а й передчуття неймовірного щастя! З Новим роком!

Бажаю, щоб новорічна казка подарувала тобі багато чудових миттєвостей і виконання всіх бажань! Нехай наступні дванадцять місяців будуть сповнені професійних успіхів і чудових особистих подій. Нехай в новому році навіть самий звичайний день приносить маленький приємний сюрприз, будь ― який гнів переростає в посмішки, смуток-в надію, а любов і світ супроводжують всім, хто тебе оточує. Щасливого Нового року!