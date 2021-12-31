У світі вже почали зустрічати 2022 рік – першими свято відзначають на Острові Різдва, який знаходиться в західній частині Тихого океану.

Як передає Politeka.net, Новий рік у Республіці Кірібаті, де знаходиться острів, зустріли о 12.00 за київським часом. 2022 рік планета зустрічала грандіозним феєрверком. Як відомо, Острів Різдва щорічно першим зустрічає Новий Рік. З цієї нагоди тут закочують справжнє свято.

It's already started! Happy New Year 2022 wishes you HYDRA-X! 🥰🙏🍀🪙💫



"People around the world are beginning to wave goodbye to 2021 and welcome 2022. The Pacific Island nations of Tonga, Samoa and Kiribati are the first... pic.twitter.com/TaWAUyeYlt — HYDRA-X (@hydraxcoin) December 31, 2021

Другою до святкування Нового року приєдналася Нова Зеландія. Там свято також зустрічали розкішними феєрверками. Люди виходили на вулицю, кричали і аплодували.

Happy New Year!



Auckland, New Zealand welcomes in 2022 with a light show projected over the city's Harbour Bridge and Sky Towerhttps://t.co/sJoatS5eVU pic.twitter.com/fv5aC4uj8U — BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2021

Kiribati, New Zealand, Samoa Ring In New Year



While Nigerians still have hours to go before the year 2022, at least three countries have already started the New Year.#NewYear2022 #NewYearsEve pic.twitter.com/EVVcOsVbf0 — Punch Newspapers (@MobilePunch) December 31, 2021

Happy New Year! It’s 2022 in New Zealand. Thanks for meeting and sticking around me this long. I’II be sure to grow with everyone as I get older. pic.twitter.com/TeJ3tSw5LD — 👑 🦋 Yiska Hegemony￤EKG￤Debut 2022 (@YiskaHegemony) December 31, 2021

Happy New Year from New Zealand!!! 🥳



🔥2022🔥



WAGMI EVERYONE! 💖 pic.twitter.com/3NvufZOdIn — cp7 (@coldjalapeno7) December 31, 2021

#NewYear2022 New Zealand welcomed the year 2022 with a bang,See how the New Year is being celebrated in New Zealand #NewZealand pic.twitter.com/u8sw5LpSoX — HAFEEZ KARIM (@Ahafeezkarim) December 31, 2021

О 14.00 за київським часом Новий рік зустріли на Далекому Сході в Росії, а о 14.30-15.00 свято зустрічали в Австралії.

Happy New Year to those in Sydney, Australia! #NewYear2022 pic.twitter.com/is48hJrPII — Kristen Currie (@KristenCurrieTV) December 31, 2021

Happy New Year to all of our eastern states friends in Australia! pic.twitter.com/gel2KTjzRq — Michelle PC - Savvy Travel Historian 👸🏼 (@cmqueen101) December 31, 2021

HAPPY NEW YEAR SYDNEY

AUSTRALIA

🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺

🎆🎆🎆🎆🎆🎆

FELICIDADES

AJAJAJAJAJAJAJAJA https://t.co/Cgv1moIEvO — 🏆SARAWINS🏆EMBAJADORA TABT #UCL FIFA BESTSARA🏀🏈 (@champsarawin) December 31, 2021

Happy New Year from Australia 🇦🇺 🙂 pic.twitter.com/lU8qvPIxUR — Yas (@YasLone) December 31, 2021

До України Новий Рік встигнуть зустріти в Японії, Китаї, Індії, Грузії, Азербайджані та Білорусі.

Happy New Year from Japan! pic.twitter.com/0eI8pKfzDm — ジェシー (@jeshizaburo) December 31, 2021

Після України свято прийде в країни Західної Європи, Латинської Америки та США.

Відзначимо, що останніми Новий Рік зустрічатимуть в Самоа (острівна країна в Тихому океані). Туди свято прийде тільки 1 січня о 13.00 за Києвом.

Нагадаємо, що українцям запропонували відмовитися від Діда Мороза: подробиці.

А ще Politeka писала, що українцям розповіли, чи буде продовження канікул через новий штам ковіда «Омікрон».

Також Politeka повідомляла, що в Україні скасували на свята десятки електричок: "з 1 по 7 січня будуть...".