Як передає Politeka.net, Новий рік у Республіці Кірібаті, де знаходиться острів, зустріли о 12.00 за київським часом. 2022 рік планета зустрічала грандіозним феєрверком. Як відомо, Острів Різдва щорічно першим зустрічає Новий Рік. З цієї нагоди тут закочують справжнє свято.
Другою до святкування Нового року приєдналася Нова Зеландія. Там свято також зустрічали розкішними феєрверками. Люди виходили на вулицю, кричали і аплодували.
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О 14.00 за київським часом Новий рік зустріли на Далекому Сході в Росії, а о 14.30-15.00 свято зустрічали в Австралії.
До України Новий Рік встигнуть зустріти в Японії, Китаї, Індії, Грузії, Азербайджані та Білорусі.
Після України свято прийде в країни Західної Європи, Латинської Америки та США.
Відзначимо, що останніми Новий Рік зустрічатимуть в Самоа (острівна країна в Тихому океані). Туди свято прийде тільки 1 січня о 13.00 за Києвом.
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