Известная украинская рэп-исполнительница под псевдонимом Alyona Alyona (Елена Савраненко) рассказала о своей стыдной привычке.

Как передает Politeka.net, Alyona Alyona (Елена Савраненко) является популярной украинской рэп-исполнительницей. Также, она является автором хип-хоп хитов.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Alyona Alyona решила поведать своим поклонникам и откровенно рассказать о своей вредной привычке.

"Я з детства и до сих пор грызу ногти. Этого почти не видно, потому что на моих ногтях всегда гель-лак, но если где-то у меня малюсенький кусочек кожи отстанет...То я, извините, не срежу его, а обязательно сгрызу. Стыдно, но правда", — призналась Alyona Alyona.

Напомним, недавно певица скрывала своего избранника, однако рассказала о том, что переехала жить к своему новому бойфренду Денису.

Ранее сообщалось, Alyona Alyona на фоне борща разоткровенничалась о первом поцелуе и свиданиях со своим Денисом: "Такие чувства..."

Также, Alyona Alyona рассказала о своем новом бойфренде, которого скрывала: "Чувствую себя любимой"

Politeka рассказывала, Alyona Alyona насмешила, показав атрибут со своим именем: "Жить надо так, чтобы..."



