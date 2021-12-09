Рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о своем парне Денисе, с которым съехалась жить, поделившись историей в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona является популярной украинской рэпершей. Звезда встречается с блогером Yoxden, которого зовут Денис. Блогер ведет страничку в Инстаграм, Ютуб, а больше всего популярен в ТикТок, где на него подписаны сотни тысяч фанатов. Звезда в новой публикации в Инстаграм рассказала подробней о своем избраннике.

На первом фото Alyona Alyona сидела на Денисе. На втором снимке звезда показала лицо парня, когда на нем сидела.

"Если мне сейчас не тяжело, то тебе точно не тяжело поставить лайк", - написана была фраза для Дениса.

Дальше на картинка артистка написала большой пост.

"Мама, а я влюбилась в разбойника. Сколько бы ты себе в голове не создавала идеалов, сколько бы не открещивалась от приглашений на свидаания - твоя судьба сама ведет тебя туда, куда ты не ждешь. Сложилось так, что с первой наше встречи мы с Денисом больше не разделялись. С каждым днем ставало все меньше сомнений в том, что Денис - мой человек. С уверенностью говорю, что противоположности притягиваются. У двух совсем разных на первый взгляд людей на самом деле в голове есть много общего и именно это объединяет. И общего было настолько много, что наши отношения за 10 месяцев стали такими крепкими и они выдерживают любые испытания. Я хочу всем вам представить Дениса. Это творческий весёлый и очень провокативный парень. Но одновременно он очень добрый, супер нежный и супер искренний парень, которого я люблю", - рассказала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я тоже влюбилась в бандита. мама ама криминал", "Ждем приглашения на свадьбу. Молодцы", "Спасибо за откровение. Будьте счастливы".

Напомним, Alyona Alyona, которая теперь живет с парнем, призналась в стыдной привычке

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