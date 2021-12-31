В мире уже начали встречать 2022 год – первыми праздник отмечают на Острове Рождества, который находится в западной части Тихого океана.

Как передает Politeka.net, Новый год в Республике Кирибати, где находится остров, встретили в 12.00 по киевскому времени. 2022 год планета встречала грандиозным фейерверком. Как известно, Остров Рождества ежегодно первым встречает Новый год. По этому случаю тут закатывают настоящий праздник.

It's already started! Happy New Year 2022 wishes you HYDRA-X! 🥰🙏🍀🪙💫



"People around the world are beginning to wave goodbye to 2021 and welcome 2022. The Pacific Island nations of Tonga, Samoa and Kiribati are the first... pic.twitter.com/TaWAUyeYlt — HYDRA-X (@hydraxcoin) December 31, 2021

Второй к празднованию Нового года присоединилась Новая Зеландия. Там праздник также встречали роскошными фейерверками. Люди выходили на улицу, кричали и аплодировали.

Happy New Year!



Auckland, New Zealand welcomes in 2022 with a light show projected over the city's Harbour Bridge and Sky Towerhttps://t.co/sJoatS5eVU pic.twitter.com/fv5aC4uj8U — BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2021

Kiribati, New Zealand, Samoa Ring In New Year



While Nigerians still have hours to go before the year 2022, at least three countries have already started the New Year.#NewYear2022 #NewYearsEve pic.twitter.com/EVVcOsVbf0 — Punch Newspapers (@MobilePunch) December 31, 2021

Happy New Year! It’s 2022 in New Zealand. Thanks for meeting and sticking around me this long. I’II be sure to grow with everyone as I get older. pic.twitter.com/TeJ3tSw5LD — 👑 🦋 Yiska Hegemony￤EKG￤Debut 2022 (@YiskaHegemony) December 31, 2021

Happy New Year from New Zealand!!! 🥳



🔥2022🔥



WAGMI EVERYONE! 💖 pic.twitter.com/3NvufZOdIn — cp7 (@coldjalapeno7) December 31, 2021

#NewYear2022 New Zealand welcomed the year 2022 with a bang,See how the New Year is being celebrated in New Zealand #NewZealand pic.twitter.com/u8sw5LpSoX — HAFEEZ KARIM (@Ahafeezkarim) December 31, 2021

В 14.00 по киевскому времени Новый год встретили на Дальнем Востоке в России, а в 14.30-15.00 праздник встречали в Австралии.

Happy New Year to those in Sydney, Australia! #NewYear2022 pic.twitter.com/is48hJrPII — Kristen Currie (@KristenCurrieTV) December 31, 2021

Happy New Year to all of our eastern states friends in Australia! pic.twitter.com/gel2KTjzRq — Michelle PC - Savvy Travel Historian 👸🏼 (@cmqueen101) December 31, 2021

HAPPY NEW YEAR SYDNEY

AUSTRALIA

🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺

🎆🎆🎆🎆🎆🎆

FELICIDADES

AJAJAJAJAJAJAJAJA https://t.co/Cgv1moIEvO — 🏆SARAWINS🏆EMBAJADORA TABT #UCL FIFA BESTSARA🏀🏈 (@champsarawin) December 31, 2021

Happy New Year from Australia 🇦🇺 🙂 pic.twitter.com/lU8qvPIxUR — Yas (@YasLone) December 31, 2021

До Украины Новый год успеют встретить в Японии, Китае, Индии, Грузии, Азербайджане и Беларуси.

Happy New Year from Japan! pic.twitter.com/0eI8pKfzDm — ジェシー (@jeshizaburo) December 31, 2021

После Украины праздник придет в страны Западной Европы, Латинской Америки и США.

Отметим, что последними Новый год будут встречать в Самоа (островная страна в Тихом океане). Туда праздник придет только 1 января в 13.00 по Киеву.

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