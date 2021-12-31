Как передает Politeka.net, Новый год в Республике Кирибати, где находится остров, встретили в 12.00 по киевскому времени. 2022 год планета встречала грандиозным фейерверком. Как известно, Остров Рождества ежегодно первым встречает Новый год. По этому случаю тут закатывают настоящий праздник.
Второй к празднованию Нового года присоединилась Новая Зеландия. Там праздник также встречали роскошными фейерверками. Люди выходили на улицу, кричали и аплодировали.
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В 14.00 по киевскому времени Новый год встретили на Дальнем Востоке в России, а в 14.30-15.00 праздник встречали в Австралии.
До Украины Новый год успеют встретить в Японии, Китае, Индии, Грузии, Азербайджане и Беларуси.
После Украины праздник придет в страны Западной Европы, Латинской Америки и США.
Отметим, что последними Новый год будут встречать в Самоа (островная страна в Тихом океане). Туда праздник придет только 1 января в 13.00 по Киеву.
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