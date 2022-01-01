Вже багато років зірковий дует колишніх КВНників працює разом, повідомляє Politeka.net. Артисти виступають разом в "Дизель шоу", до якого приєдналися на постійній основі в 2019 році.
На сторінці шоу в Instagram опублікували відео, на якому Писаренко і Нікішин пожартували над своїми шанувальниками (Щоб подивитися відео, доскролте до кінця сторінки)
"Прокидайтеся! Вже перше січня!",- заявив Писаренко в костюмі Діда Мороза.
"💥Увага, увага!💥 Перевірка життєздатності!😁 Всіх, хто вижив після новорічного марафону "Олів'є" і шампанського, ми просимо відповісти на одне просте запитання від "Дизель Шоу" зібралися швиденько в купку... отже! Скільки дідусів морозів в цьому відео?😁 Рахуйте уважно. Дуже уважно!",- написали автори поста.
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У коментарях користувачі Мережі стали писати різні цифри.
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