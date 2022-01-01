Звезды «Дизель шоу» и бывшие КВН-щики, Сергей Писаренко и Евгений Никишин, решили подшутить над поклонниками, опубликовав видео, посвященное новому году.

Уже много лет звездный дуэт бывших КВНщиков работает вместе, сообщает Politeka.net. Артисты выступают вместе в "Дизель шоу", к которому присоединились на постоянной основе в 2019 году.

На странице шоу в Инстаграм опубликовали видео, на котором Писаренко и Никишин подшутили над своими поклонниками (Чтобы посмотреть видео, доскроллте до конца страницы)

"Просыпайтесь! Уже первое января!", - заявил Писаренко в костюме Деда Мороза.

"💥Внимание, внимание!💥 Проверка жизнеспособности!😁 Всех, кто выжил после новогоднего марафона «Оливье» и шампанского, мы просим ответить на один простой вопрос от «Дизель Шоу»😎Собрались быстренько в кучку… Итак! Сколько Дедушек Морозов в этом видео?😁 Считайте внимательно. Очень внимательно!", - написали авторы поста.

В комментариях пользователи Сети стали писать разные цифры.

Напомним, звезды "Дизель шоу" Писаренко и Никишин дали неожиданный совет, как выжить в пандемию

Как сообщала Politeka, звезда "Дизель Шоу" показал, как приходится меняться ради сцены

Также Politeka писала, что актеры "Дизель шоу" показали, почему украинцы стрессуют перед Новым годом