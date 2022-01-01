Уже много лет звездный дуэт бывших КВНщиков работает вместе, сообщает Politeka.net. Артисты выступают вместе в "Дизель шоу", к которому присоединились на постоянной основе в 2019 году.
На странице шоу в Инстаграм опубликовали видео, на котором Писаренко и Никишин подшутили над своими поклонниками (Чтобы посмотреть видео, доскроллте до конца страницы)
"Просыпайтесь! Уже первое января!", - заявил Писаренко в костюме Деда Мороза.
"💥Внимание, внимание!💥 Проверка жизнеспособности!😁 Всех, кто выжил после новогоднего марафона «Оливье» и шампанского, мы просим ответить на один простой вопрос от «Дизель Шоу»😎Собрались быстренько в кучку… Итак! Сколько Дедушек Морозов в этом видео?😁 Считайте внимательно. Очень внимательно!", - написали авторы поста.
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В комментариях пользователи Сети стали писать разные цифры.
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