Звезды "Дизель шоу" Виктория Булитко, Евгений Сморигин, Дмитрий Танкович и другие подняли настроение перед Новым годом.

Так, актеры "Дизель шоу" насмешили ситуацией, знакомой каждому родителю в преддверии праздников. На официальной страничке юмористической программы в Инстаграм опубликовали соответствующие кадры, передает Politeka.net.

"Новый год – особенный стресс для родителей😏 Ведь нужно помочь Деду Морозу найти подарок, ранее заказанный ребенком🎁🎊 Зачастую эти поиски становятся серьезным испытанием - хватило бы нервов и денег в кошельке. Узнали себя?😅 Вот и наши герои пережили такой квест на выживание!😉", - говорится в подписи.

Посмотреть, какое креативное решение нашли Булитко, Сморигин и другие звезды "Дизель шоу", можно будет 31 декабря в 20:00 на канале ICTV.



Публика уже в предвкушении.

"Встретим Новый Год вместе с Дизель Шоу🎄🍾☃️🔥🥳 обожаю Вас🥳", - написал один из фанатов.

Ранее актеры насмешили еще одной ситуацией, которая якобы произошла в обычной украинской семье на Новый год. По сюжету, глава семейства позвонил доктору, которому пожаловался на то, что теща проткнула ему руку вилкой.

"Ааа, последнюю колбаску хотели со стола взять, да?", - предположил медик на том конце провода.

"Нет, это я за стол сел до одиннадцати", - ответил пострадавший.

Напомним, Булитко и Грицук из "Дизель шоу" рассказали, какую одежду приготовили для нового года: "Обожаю..."

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