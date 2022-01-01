Нещодавно Кайлі Дженнер оголосила фанатам про свою вагітність, а тепер в новорічну ніч показала чарівне фото з округлим животиком.

Як повідомляє Politeka.net, відома модель, телезірка і бізнесвумен Кайлі Дженнер, яка є молодшою сестрою Кім Кардашьян, поділилася в Instagram чарівним чорно-білим фото і підвела підсумки року. Відзначимо, що у вересні 24-річна дівчина підтвердила здогади фанатів про свою другу вагітність.

На новій фотографії Кайлі відображена на світлому тлі, тоді як сама позує оком до камери в темному вбранні – на ній коротка кофтинка і лосини. Цей наряд підкреслив кругленький живіт і об'ємне декольте красуні. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і задумливий вигляд.

У підписі до фото Дженнер написала: "У міру наближення 2022 року, я розмірковувала про цей минулий рік і про ті благословення, які він приніс, але також і про багато страждань, які він приніс. Я ніколи не забуду цей рік і всі ті істотні зміни, які він вніс в моє життя. Я молюся, щоб цей новий рік був наповнений великою любов'ю до всіх вас, і я сподіваюся, що всі залишаться в безпеці і здорові в цей час".

Нагадаємо, Кім Кардашьян висміяли після прогулянки в синьому балахоні: "По смітниках якихось гуляє".

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