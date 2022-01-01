Санта Дімопулос - мама двох дітей, повідомляє Politeka.net. Зірка виховує першого сина, Даніеля, від шлюбу з ведучим і актором Андрієм Джеджулою і дочку Софію від нинішнього чоловіка, бізнесмена Ігоря Кучеренка. Примітно, що останній - співвласник мережі спортивних клубів.
Також Санта Дімопулос зізнавалася, що у неї є заробітки від нерухомості, а також від роботи над блогом і так далі.
У своїх соцмережах зірка часто показує кадри подорожей, а цього разу похвалилася подарунками, ймовірно, від сина - дорогими браслетами на руку.
"З Новим роком, друзі✨", - написала співачка в Тік Ток.
Кадри швидко зібрали понад 1000 лайків і трохи коментарів.
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"З новим, мамуля✨❤️", " З Новим роком 😍 нехай життя завжди балує такими подарунками🥂"," будьте щасливі", - написали користувачі Мережі.
Також Санта Дімопулос показала, як обмінюється подарунками з дітьми. Софії дісталася ланцюжок з кулоном, а Даніелю - лімітована колекція "Лего".
Нагадаємо, Санта Дімопулос показала своїх дітей від різних чоловіків
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