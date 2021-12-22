Как передает Politeka.net, в Инстаграм Санта Димопулос рассказала, как выбирает средства по уходу за кожей.

«Мне очень нравится взрослеть: люблю наблюдать, как меняется мой стиль, вкусы и образ мышления. Люблю открывать для себя все больше вещей, которые улучшают качество жизни. У меня были времена, когда уход за кожей лица сводился к умыванию и сну. Но с каждым годом ей требуется все больше внимания и я стараюсь его уделять – ведь это проявление любви к себе», - отметила Димопулос, добавив, что перепробовала много средств, прежде чем найти свое.

По словам артистки, в средствах по уходу за лицом должны присутствовать гиалуроновая кислота, сквалан, пептиды, антиоксиданты и AHA-кислоты. Отдельным средством должны присутствовать SPF. Важно, чтобы там не было сульфатов, парабенов, минеральных масел.

«Зима – отличный сезон для пилингов. Очень довольна состоянием кожи: она сияет!», - призналась Димопулос.

Напомним, что Санта Димопулос пленила ярким нарядом: «Космос девочка».

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