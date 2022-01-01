Певица, победительница шоу "Танці з зірками", Санта Димопулос, показала, как у них в семье обмениваются подарками и похвасталась дорогими браслетами.

Санта Димопулос - мама двоих детей, сообщает Politeka.net. Звезда воспитывает первого сына, Даниэля, от брака с ведущим и актером Андреем Джеджулой и дочь Софию от нынешнего мужа, бизнесмена Игоря Кучеренко. Примечательно, что последний - совладелец сети спортивных клубов.

Также Санта Димопулос признавалась, что у нее есть заработки от недвижимости, а также от работы над блогом и так далее.

В своих соцсетях звезда часто показывает кадры путешествий, а в этот раз похвасталась подарками, вероятно, от сына - дорогими браслетами на руку.

"С Новым годом, друзья✨", - написала певица в Тик Ток.

Кадры быстро собрали более 1000 лайков и немного комментариев.

"С Новым, мамуля ✨❤️", "С Новым годом 😍 пусть жизнь всегда балует такими подарками 🥂", "будьте счастливы", - написали пользователи Сети.

Также Санта Димопулос показала, как обменивается подарками с детьми. Софии досталась цепочка с кулоном, а Даниэлю - лимитированная коллекция "Лего".

Напомним, Санта Димопулос показала своих детей от разных мужей

Как сообщала Politeka, Димопулос на кадрах с новым мужем и сыном от Джеджулы не оставила украинцев равнодушными

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