Санта Димопулос - мама двоих детей, сообщает Politeka.net. Звезда воспитывает первого сына, Даниэля, от брака с ведущим и актером Андреем Джеджулой и дочь Софию от нынешнего мужа, бизнесмена Игоря Кучеренко. Примечательно, что последний - совладелец сети спортивных клубов.
Также Санта Димопулос признавалась, что у нее есть заработки от недвижимости, а также от работы над блогом и так далее.
В своих соцсетях звезда часто показывает кадры путешествий, а в этот раз похвасталась подарками, вероятно, от сына - дорогими браслетами на руку.
"С Новым годом, друзья✨", - написала певица в Тик Ток.
Кадры быстро собрали более 1000 лайков и немного комментариев.
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"С Новым, мамуля ✨❤️", "С Новым годом 😍 пусть жизнь всегда балует такими подарками 🥂", "будьте счастливы", - написали пользователи Сети.
Также Санта Димопулос показала, как обменивается подарками с детьми. Софии досталась цепочка с кулоном, а Даниэлю - лимитированная коллекция "Лего".
Напомним, Санта Димопулос показала своих детей от разных мужей
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