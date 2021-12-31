Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос была солисткой группы "ВИА Гра", а недавно победила на шоу "Танці з зірками". В 2008 году артистка вышла замуж за шоумена Андрея Джеджулу, с которым прожила несколько лет. От первого мужа у Димопулос появился сын Даниэль в 2008 году. После этого Санта вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко, с которым довольно быстро развелась. А в 2015 звезда вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко, от которого в 2019 году родила дочь Софию. В новой публикации в Инстаграм Димопулос поделилась семейными фото.

На снимках была сама Санта, сын Даниэль, дочь София и муж Игорь Кучеренко.

"С Новым Годом, друзья.

Желаю всем, невзирая на любые бури и невзгоды, иметь свой оплот, свою тихую (или шумную) гавань, где вас любят и ждут.

Не бойтесь быть собой и мечтать!

Благодарите, любите, замечайте детали, живите с открытым сердцем и сейте добро", - написала Санта.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"С наступающим Новым годом", "Красивые и счастливые. с праздником вашу семью!", "Какая вы красивая, всего самого наилучшего в новом году", "И вас и вашу семью с наступающим!", "Доча папина, сына мамы", "Какие вы все красивые. С новым годом", "Доча копия папа", "Классная семья! Малая огонь, кукла нереальная"

Напомним, Димопулос не выдержала и распаковала свой новогодний подарок бренда Chanel за десятки тысяч гривен

А еще Politeka писала, что Димопулос показала, как проводит время с сыном от Джеджулы, которого увезла в Москву

Также Politeka сообщала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос, уехав с сыном Москву, похвасталась, как проводит время



