Український хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова похвалилася відпочинком з чоловіком бізнесменом Іваном Хомячуком.

Ілона Гвоздьова більше 10 років разом з бізнесменом Іваном Хомячуком, передає Politeka.net. Пара виховує двох дітей, і, як і багато батьків, стикаються з проблемами. Зокрема, не так давно Ілона Гвоздьова скаржилася, що рідко з чоловіком можуть дозволити залишитися наодинці, без дітей, і дуже цінує такі моменти.

У новому пості, можливо, вийшов шанс побути удвох, тому зірка відобразила цей момент у себе в Instagram. Пара сміялася і корчила пики.

"Щастя виглядає так. Хом'яки в справі😜

Як би ви підписали ці фото?",- написала хореограф.

За 20 хвилин публікація зібрала майже 600 лайків і багато коментарів.

"Щастя є так би прописала)", "👋🙌🎆🎄⛄ ❄ з Новим роком! 😍💖 Грузія😘. я радію що Ви в Сакартвело як ніби я там. Щастя Вам нам, Грузія Гаумарджос!", "Тато і мама взяли вихідний))","🔥", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова поскаржилася українцям на сімейні проблеми

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова в срібній сукні викликала фурор на вечорі Каті Осадчої