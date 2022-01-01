Ілона Гвоздьова більше 10 років разом з бізнесменом Іваном Хомячуком, передає Politeka.net. Пара виховує двох дітей, і, як і багато батьків, стикаються з проблемами. Зокрема, не так давно Ілона Гвоздьова скаржилася, що рідко з чоловіком можуть дозволити залишитися наодинці, без дітей, і дуже цінує такі моменти.
У новому пості, можливо, вийшов шанс побути удвох, тому зірка відобразила цей момент у себе в Instagram. Пара сміялася і корчила пики.
"Щастя виглядає так. Хом'яки в справі😜
Як би ви підписали ці фото?",- написала хореограф.
За 20 хвилин публікація зібрала майже 600 лайків і багато коментарів.
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"Щастя є так би прописала)", "👋🙌🎆🎄⛄ ❄ з Новим роком! 😍💖 Грузія😘. я радію що Ви в Сакартвело як ніби я там. Щастя Вам нам, Грузія Гаумарджос!", "Тато і мама взяли вихідний))","🔥", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова поскаржилася українцям на сімейні проблеми
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