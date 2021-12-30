Известная танцовщица и хореограф, победительница одного из сезонов «Танцев со звездами» Илона Гвоздева в Инстаграм показывает не только кадры с тренировок или моменты семейного отдыха, чем радует аудиторию

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Илона Гвоздева часто выставляет самые разные кадры, хвастается достижениями в новых проектах и удивляет рассказами о неловких ситуациях. Не боится Гвозедва также и высказывать свое недовольство - ранее за это танцовщицу сильно критиковали.

В этот раз танцовщица осмелилась показать себя в ванной во время банных процедур. Причем прикрылась она руками и мыльной пеной. Как правило, Гвоздева всегда критикует лишнюю откровенность и заявляет, когда и кому надо быть скромнее.

Однако, как можно заметить, и от таких кадров с нотой пикантности не отказывается: «В ожидании лучшего подарка, не спится» - пишет она под своими снимками.

Тажке Гвоздева поделилась кадрами из свежей фотосессии, в которой приняли участие ее муж и двое деток. На фото Илона засветила своего маленького сыночка Доминика, которого родила в прошлом году.

«Храни вас Господь. С наступающими праздниками!», «Любовь, любовь, любовь», «Бабочки хорошенькие. Красивая семья», «Обожаем ваших деток, Доминик просто такой хорошенький, мягенький гномик», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Гвоздева впечатлила яркими танцами в дверном проеме: "Вах, шикарная".

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