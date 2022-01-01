Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева похвасталась отдыхом с мужем бизнесменом Иваном Хомячуком.

Илона Гвоздева более 10 лет вместе с бизнесменом Иваном Хомячуком, передает Politeka.net. Пара воспитывает двоих детей, и, как и многие родители, сталкиваются с проблемами. В частности, не так давно Илона Гвоздева жаловалась, что редко с мужем могут позволить остаться наедине, без детей, и очень ценит такие моменты.

В новом посте, возможно, вышел шанс побыть вдвоем, поэтому звезда запечатлела этот момент у себя в Инстаграм. Пара смеялась и корчила рожицы.

"Счастье выглядит так. Хомяки в деле😜

Как бы вы подписали эти фото?", - написала хореограф.

За 20 минут публикация собрала почти 600 лайков и много комментариев.

"Счастье есть так бы прописала)", "👋🙌🎆🎄⛄ ❄ с новым годом! 😍💖 Грузия😘. я радуюсь что вы в Сакартвело как будто я там. Счастье Вам нам, Грузия Гаумарджос!", "Папа и мама взяли выходной))", "🔥", - написали пользователи Сети.

Напомним, что Илона Гвоздева пожаловалась украинцам на семейные проблемы

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