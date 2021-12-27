Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица и многоразовая участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева поделилась на своей странице в Instagram яркими кадрами с закулисья концерта "Вечера премьер". На фотографиях хореограф позирует и одна, и со своими звездными друзьями – Катей Осадчей и Александрой Кучеренко.

На снимках видно, что для светского выхода Илона здорово подготовилась и выбрала роскошный образ. На снимках она позирует в длинном серебряном платье, которое так и сверкает, подчеркивая стройную фигуру. подчеркивает образ элегантная укладка и яркий вечерний макияж.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Всем 👋! Сегодня на @1plus1_ua в 21:00 смотрите "Вечер Премьер" с @kosadcha. Новые песни, красивые звёзды, невероятная новогодняя атмосфера и волшебство. Приятного просмотра и пишите впечатления от концерта". Поклонники тут же принялись комментировать фото звезды: "Блистательная, яркая", "Очень красивая", "Шикарный образ", "Конечно, красавица, буду смотреть, умница и ангел", "Будем обязательно смотреть и ждать Вашего появления на экране".

Напомним, Илона Гвоздева после отъезда из Украины не выдержала разлуки с мужем: "Ко всем чертям…".

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