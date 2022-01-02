Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру під псевдонімом DOROFEEVA. Також, нещодавно стало відомо, що співачка стала новою суддею шоу "Голос країни".

Так, цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Надя Дорофєєва вийшла на сцену з відомою групою "Мумій Троль", де вони виконали пісню "Ведмедиця". Варто відзначити, що виступили вони на сцені "Квартал 95" в новорічну ніч (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"А ви вже бачили наш дует з легендарними "Мумій Троль" в новорічну ніч на "Квартал 95"?

Я відчула особливий трепет на цьому виступі, адже в дитинстві я обожнювала Іллю Лагутенко. Обожнювала тоді та обожнюю зараз", — зізналася Надя Дорофєєва.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Краще оригіналу", "Вау! Це дійсно круто", "Це здорово, чудово! Надя, ви красуня! А Ілля Ігорович як завжди топ!", "Дуже крутий дует. Іллю слухаю з 12 років", "Це було щось просто. Дуже сильно і запально)".

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